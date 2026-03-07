Comitato castelbuonese per il No: aperi-talk a difesa della Costituzione sabato 7 marzo alle 18.15 al Venus Bar

Sabato 7 marzo anche a Castelbuono si terrà un momento di confronto e approfondimento dedicato al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa si svolgerà in contemporanea con la mobilitazione nazionale per il “No” partita da Palermo e vedrà la partecipazione del Comitato per il No al referendum.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di discussione aperto alla cittadinanza per comprendere meglio i contenuti della riforma e le sue possibili conseguenze sull’assetto istituzionale del Paese. Il referendum, infatti, propone modifiche a sette articoli della Costituzione e interviene su alcuni aspetti che riguardano l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Secondo i promotori dell’iniziativa, la riforma non inciderebbe direttamente sull’efficienza della giustizia, ma riguarderebbe in modo significativo l’autonomia della magistratura. Proprio per questo il confronto sarà guidato da professionisti del settore che contribuiranno a spiegare in modo chiaro e accessibile i punti principali della proposta referendaria.

Interverranno:

Umberto Puiatti, magistrato della Procura di Termini Imerese

Manfredi Lanza, magistrato della Procura di Termini Imerese

, magistrato della Procura di Termini Imerese Vincenzo Gervasi, avvocato

L’incontro si terrà sabato 7 marzo alle ore 18.15 presso il Venus Bar di Castelbuono e sarà accompagnato da un aperitivo aperto a tutti, pensato come occasione informale di dialogo e confronto tra cittadini, esperti e partecipanti.

L’iniziativa intende favorire una partecipazione consapevole al voto referendario, offrendo strumenti di comprensione e stimolando il dibattito pubblico su una riforma che riguarda direttamente la struttura costituzionale dello Stato.