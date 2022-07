Comitato festeggiamenti Sant’Anna: Assegnazione costumi d’epoca ai figuranti per il Corteo delle Chiavi

Ascolta l'articolo

In occasione del “Corteo delle Chiavi”, che si svolgerà il 25 Luglio 2022, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Patrona Sant’Anna, il comitato per i festeggiamenti invita i cittadini a partecipare all’assegnazione dei costumi d’epoca, che si terrà Giovedì 21 Luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso i locali dell’ex monastero di Santa Venera (Badia), in via Roma.

Ancora una volta, con questo corteo, rendiamo omaggio alla nostra Madre Sant’Anna, rievocando il rito che i signori Ventimiglia compievano ogni anno per dare il via ai festeggiamenti in onore della santa, coniugando, in armonia, il passato con il presente.

Vi aspettiamo numerosi!

Il comitato per i festeggiamenti