Comitato Le Fontanelle: signor sindaco, la lotta è appena cominciata

Il Comitato per le Fontanelle, dopo aver atteso ed assistito all’evolversi delle vicende a partire dallo scorso mese di febbraio, con l’intervento di oggi ritiene di dovere chiedere e ottenere dei chiarimenti sul percorso dei lavori di restauro del CineTeatro Le Fontanelle che, nelle intenzioni del Sindaco, dovrebbero portare alla realizzazione di un centro polifunzionale.

Nello specifico pone i seguenti quesiti:

A che punto è l’iter amministrativo in merito alla gara indetta per individuare l’esecutore dei lavori?

La variante richiesta ai progettisti da parte dell’attuale amministrazione con nota 8848 del 27/04/2021 ha avuto un riscontro? E se sì, quale?

La direzione dei lavori è già stata individuata ed affidata?

Quali sono gli extra costi, se ci sono, connessi alla variante di cui al secondo punto, e quali le attuali previsioni di spese a completamento delle opere?

Inoltre, chiede notizie sui quattro punti approvati dal Consiglio comunale nelle sedute del 3 e 11 marzo 2021 su un totale di sette proposti dal Comitato (e dal Manifesto). Ciò per capire se il Sindaco, agendo come è suo solito solito fare, abbia inteso eliminare subito tre punti e fare in modo che gli altri quattro rimanessero lettera morta sulla delibera. Per esser chiari, che fine hanno fatto i quattro punti costituenti il deliberato del consiglio aperto di marzo:

palcoscenico con struttura fissa, corredato del necessario per lo svolgimento di attività teatrali e non di ristorazione allargamento della platea con riduzione del foyer, spostamento del corpo scala per accesso alla galleria dall’interno della platea al foyer, sostituzione della finitura in rame del tetto con manto di tegole in laterizio più coerente con il contesto circostante e dell’intero centro storico di Castelbuono.

Vogliamo ricordare ai cittadini, perché capiscano cosa si celi dietro questa crociata del sindaco contro il Teatro e ne traggano le dovute conclusioni, i tre punti che il consiglio non ha approvato

l’eliminazione delle vetrate più consone a una caffetteria nei mesi invernali che non a un sito di rappresentazioni teatrali;

l’eliminazione dello stradale di accesso al foyer da dietro il castello che non si capisce quale transito di mezzi pesanti debba ospitare e quali edifici debba servire. Tutto ciò a salvaguardia dell’interesse pubblico alla realizzazione di un teatro e alla salvaguardia dell’area castellana sottoposta a vincolo archeologico, ma anche al corretto utilizzo dei fondi pubblici, che potrebbero invece essere impiegati per arredare il Teatro;

Eliminazione degli indecorosi gabinetti pubblici dall’interno del teatro che solo l’attuale sindaco (notoriamente architetto, operatore turistico di successo, analista economico e tanto altro), peraltro ormai a fine mandato, può concepire e sponsorizzare per le sue fissazioni sui mega flussi turistici a scapito di spazi da destinare ai servizi per le attività teatrali, umiliando, come sta avvenendo per la scuola media, le legittime aspettative e le vere esigenze dei cittadini

Il Comitato per Le Fontanelle ha sostenuto e continuerà a sostenere che i sette punti di cui sopra possano trovare accoglimento da parte dell’amministrazione senza stravolgere il vero obbiettivo di avere un teatro per Castelbuono e senza inficiare gli aspetti connessi ai finanziamenti in corso. Vorremmo, per finire riportare alla soglia della memoria di tutti che il Comitato per Le Fontanelle dal 26 dicembre del 2016 ha cercato in tutti i modi e le sedi, e al di là delle contiguità o delle contrapposizioni politiche, di porre all’attenzione dell’amministrazione del momento la grande aspettativa della nostra comunità di avere un teatro. In questi anni con le amministrazioni che si sono succedute si è parlato, discusso anche con toni assai accesi, senza essere portatori di interessi privati ma con un solo obiettivo da raggiungere che tanti castelbuonesi da tanti anni attendono: il teatro. Il Comitato non ha intenzione di desistere da quelli che sono stati i suoi propositi dichiarati fin dall’inizio di questa avvincente lotta. La quale è tutt’altro che finita. Anzi comincia proprio adesso.

Comitato per Le Fontanelle