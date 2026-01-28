Commemorazione dei martiri di porta Brennone a Reggio Emilia: il Sindaco Mario Cicero tra i partecipanti
Si svolgerà il 3 febbraio la commemorazione dei quattro giovani partigiani fucilati, con un programma ricco di momenti significativi. La giornata inizierà alle ore 10.30 con il ritrovo e la deposizione della corona in memoria dei caduti.
All’evento prenderanno parte ANPI, il Vicesindaco di Reggio Emilia Lanfranco De Franco, i rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia e dei comuni di Correggio, Scandiano e Cavriago.
Parteciperà all’evento Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono (Palermo), paese natale di Cristoforo Carabillò, uno dei quattro fucilati, che porterà il proprio contributo alla commemorazione.
Così si legge su una nota diffusa dal Comune di Reggio Emilia.
