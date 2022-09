Comune di Castelbuono e Slow Food Sicilia insieme a Terra Madre

Ascolta l'articolo

Presentata all’evento mondiale dedicato al cibo buono, pulito e giusto e alle politiche alimentari la Candidatura di Castelbuono a Città Creativa UNESCO per la Gastronomia

Parco Dora, Torino, 26 settembre 2022

Lunedì 26 settembre 2022 Slow Food Sicilia ha invitato il Comune di Castelbuono presso il proprio stand di Terra Madre, la grande manifestazione di Slow Food a Torino, con l’obiettivo di presentare congiuntamente il progetto di Candidatura a Città Creativa UNESCO e la stretta sinergia instaurata grazie a questa iniziativa.

Ritenendo la Candidatura un’opportunità per tutto il territorio regionale e sposandone gli obiettivi, infatti, a partire da maggio 2022 Slow Food Sicilia è membro del Comitato d’indirizzo di progetto, l’organo di supporto al Comune che fornisce l’indirizzo e assicura la coerenza delle azioni, degli obiettivi e dei risultati operativi del progetto di Candidatura supervisionando l’avanzamento delle attività.

La mattinata conclusiva del Salone del gusto a Torino dello stand siciliano è stata interamente dedicata alla promozione e alla valorizzazione del territorio di Castelbuono e delle Madonie:

Fabio Di Francesco, Presidente di Slow Food Sicilia, ha aperto i lavori della conferenza “CASTELBUONO – CITTA’ DELLA CULTURA GASTRONOMICA” con il racconto dei principi condivisi e riconosciuti nel progetto tra cui la tutela della biodiversità e delle piccole produzioni, la promozione della qualità, la valorizzazione dell’identità culturale legata alla filiera enogastronomica e l’educazione alimentare. “Slow Food Sicilia è pronta a dare il pieno sostegno e il proprio contributo a questo progetto che rispecchia pienamente i nostri valori e che, viceversa, potrà apportare un valore aggiunto alla nostra comunità” conclude il Presidente.

A seguire, Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono, ha delineato le ragioni dietro alla scelta di candidatura, gli obiettivi del progetto e le opportunità offerte dalla Rete delle Città Creative UNESCO. “L’iniziativa ha già riscontrato grande entusiasmo e partecipazione da parte della città e del territorio madonita” afferma il Sindaco, “Castelbuono da anni investe in cultura, in sostenibilità e in educazione e il percorso della Candidatura si è presentata come un’opportunità di sviluppo per il territorio in continuità con quanto fatto fino ad ora. Questa iniziativa che portiamo avanti come Comune ha bisogno del massimo sostegno da parte di tutti. Ringraziamo dunque Slow Food Sicilia per il supporto e per l’occasione di diffondere la richiesta di sostegno anche in questa prestigiosa vetrina. Castelbuono vi chiama e speriamo che possiate rispondere più numerosi possibile”.

Angelo Boscarino, CEO di BIA – Beni immateriali archivistici, la società di consulenza che segue il Comune in questa iniziativa – ha spiegato i prossimi step della candidatura che vedranno coinvolti il Comune e il territorio delle Madonie. Si partirà dalla mappatura della vasta offerta culturale del territorio in tutti gli ambiti con particolare attenzione a quello enogastronomico, fino alla redazione dei progetti da presentare nel dossier grazie alla progettazione partecipata. “Frutto della proficua collaborazione con il Comitato d’indirizzo anche la realizzazione del sito di progetto a cura del Museo Civico di Castelbuono” racconta il dr. Boscarino “questo strumento online permette a tutti di rimanere aggiornati sugli sviluppi del percorso di candidatura e sui futuri eventi di animazione territoriale”.