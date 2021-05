Comune di Castelbuono, sarà dismessa la BMW della discordia

Con un avviso pubblico, l’amministrazione comunale ha messo in dismissione la BMW donata nel 2017 al Comune di Castelbuono e che doveva essere utilizzata come auto di rappresentanza del sindaco. Si tratta di una BMW 520i immatricolata nel 2001 (simile a quella della foto di copertina). Il mezzo è un 2200 a benzina da 170 cavalli, dotato di impianto a metano. La base d’asta è di 500 euro e nell’avviso viene specificato che il mezzo è attualmente fuori uso e necessita di lavori di riparazione.

L’acquisizione della BMW aveva suscitato polemiche da più parti, politiche e non, in molti infatti avevano criticato la scelta di utilizzo di un mezzo con elevati costi di manutenzione come ribadito nelle motivazioni della delibera di Giunta che ne autorizza la dismissione.