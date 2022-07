Comune di Isnello. 18-19 luglio: “Quel fresco profumo di libertà…”. 1992 – 2022

Ascolta l'articolo

Il Comune di Isnello, a 30 anni dalla Strage di Via D’Amelio, intende ricordare insieme a tutta la cittadinanza il sacrificio del Giudice Paolo Borsellino e dei suoi Agenti di scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi e Claudio Traina. Si è pensato che il modo migliore per farlo, sfuggendo da ogni vacua retorica, potesse essere quello di dedicare due giorni per lo sviluppo di percorsi di condivisione e di Legalità.

Lunedì 18 luglio e martedì 19 luglio, centro delle attività e dell’impegno di tutta la Comunità sarà il Giardino dei Giusti, allestito presso la Villetta dei Caduti.

“Solo educando alla Legalità, al rispetto reciproco, delle istituzioni e dei beni comuni, parlando dei valori fondanti il nostro Stato, la nostra Carta Costituzionale è possibile contrastare ogni forma di deriva e disagio anche sociale che allontana dalla legge.” – dichiara il Sindaco Marcello Catanzaro – “Per questo abbiamo pensato di rivolgerci ai più piccoli, coinvolgendo le famiglie e tutti i cittadini in attività che inducano alla riflessione e alla condivisione di un luogo che deve essere ritenuto caro e degno di attenzione e cura da parte di tutti gli isnellesi.”

Sarà anche l’occasione per mettere a dimora l’ Albero “Borsellino” che crescerà nel Giardino dei Giusti accanto a quelli già dedicati alla memoria di Giovanni Falcone, Don Pino Puglisi, il partigiano Giovanni Ortoleva e Margherita Hack.

Per non dimenticare mai.

Di seguito, i dettagli delle iniziative:

– LUNEDÌ 18 LUGLIO

EDUCHIAMO ALLA LEGALITÀ

Laboratorio creativo di Educazione civica e ambientale per Cittadini piccoli e grandi.

– MARTEDÌ 19 LUGLIO

RADICI DI LEGALITÀ

Ricordiamo, riflettiamo e condividiamo attorno all’«Albero Borsellino».

Entrambi i giorni, appuntamento alle ore 17.00, al Giardino dei Giusti, presso la Villetta dei Caduti di Isnello.