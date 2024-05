Comune di Isnello, al via Borghi dei tesori Roots Festival.Visite guidate ed esperienze

Il Comune di Isnello, per il quarto anno consecutivo, ha aderito alle iniziative del circuito di rilevanza regionale Borghi dei Tesori in collaborazione con Le Vie dei Tesori.

A partire da questo fine settimana e fino al prossimo 26 maggio, Isnello sarà protagonista di un itinerario alla scoperta delle Madonie nell’ambito del Borghi dei Tesori Roots Festival.

Far conoscere al vasto pubblico e aprire al territorio il patrimonio storico-culturale ed identitario di Isnello, rendendolo pienamente fruibile e conoscibile alle nuove generazioni e agli studenti delle nostre scuole è un obiettivo fondamentale per il rafforzamento dei legami e del senso di appartenenza ai propri luoghi.

Le Chiese di Isnello, fulgido esempio del barocco madonita, nonchè della munificenza e dello spirito di solidarietà che ha sempre caratterizzato, nei secoli, la Comunità isnellese (si veda l’iscrizione “CHARITAS MULTORUM ME FECIT IN HUNC MODO”, presente in tutte le nostre Chiese a testimonianza del contributo popolare), le tradizioni artigianali, il sentiero geologico urbano messi in rete tra loro e con le altre mete madonite del circuito rappresentano delle esperienze uniche da fare e che esaltano l’attrattività di Isnello.

Questa considerazione acquista maggiore rilievo soprattutto in questo 2024, proclamato dal Ministero della Cultura, dal Ministero del Turismo e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale “Anno del Turismo delle Radici” al fine di stimolare il ritorno degli italiani nel mondo verso i propri luoghi di origine e alla scoperta delle proprie radici familiari.

Il Comune di Isnello, proprio per l’attenzione e la sensibilità mostrata riguardo ai temi della valorizzazione culturale e della promozione delle politiche giovanili come strumento di coesione sociale e contrasto alle dinamiche di spopolamento, comuni a tutte le Aree Interne, è stato insignito di diversi riconoscimenti dai suddetti Ministeri.

Il 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 maggio, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30, la Chiesa Madre dedicata a San Nicolò di Bari, la Chiesa di San Michele Arcangelo, la Chiesa della SS. Annunziata e il sentiero geologico urbano con diverse possibilità di incontri ed esperienze vi aspettano.

Sarete accolti e accompagnati da tanti giovani volontari e dagli studenti dell’ I.C. “Francesco Minà Palumbo” di Isnello.

I ticket di ingresso ai luoghi e per le esperienze sono prenotabili al seguente link in cui è possibile verificare tutte le disponibilità in calendario

https://www.leviedeitesori.com/isnello/

Si ringrazia particolarmente la Curia Vescovile della Diocesi di Cefalù e il Parroco della Parrocchia San Nicolò di Bari – Isnello Don Domenico Sideli e, inoltre, tutti i cittadini che collaborando contribuiranno al successo della manifestazione.

Il Sindaco

Marcello Catanzaro Sindaco

L’ Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici

Luciana Cusimano