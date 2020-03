Comune di Isnello, divieto di passeggiate e attività motorie

Con ordinanza sindacale N.13 del 19.03.2020, con decorrenza immediata e fino al 03.04.2020, il Comune di Isnello vieta in tutto il territorio del Comune di Isnello di effettuare passeggiate e attività motorie e/o sportive all’aperto, fatta eccezione per quelle attività motorie e sportive prescritte da un medico o che siano praticate da sportivi professionisti.

Ai detentori di animali domestici, di portare fuori il proprio animale domestico soltanto per il tempo strettamente necessario ad accudirlo nelle sue esigenze fisiologiche e comunque esclusivamente in prossimità della propria abitazione.

Solo due giorni fa il sindaco del piccolo borgo madonita Marcello Catanzaro aveva pubblicato un video messaggio (riportato in basso) per sottolineare la gravità della situazione e sensibilizzare i cittadini al rispetto dei divieti.