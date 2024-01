Comune di Isnello. Epifania con “il richiamo e l’abbandono” performance per chitarra e parole di Luca Di Martino con la partecipazione di Cinzia Pitingaro

Oggi, 6 gennaio, alle ore 19.00 presso l’Auditorium del Centro Sociale del Comune di Isnello, il Maestro Luca Di Martino, con la partecipazione di Cinzia Pitingaro, sarà protagonista della performance IL RICHIAMO E L’ABBANDONO.

Una esibizione emozionante per chiudere insieme le Festività Natalizie, trascorse all’insegna dell’unione e del senso di Comunità, con tante iniziative condivise.

Quello proposto da Luca Di Martino sarà un viaggio musicale, alla scoperta della sua ultima produzione discografica, per compiere un’osservazione dell’anima umana, a tratti stufa della monotonia dei luoghi di appartenenza, a tratti nostalgica e che, mai sazia, appare in bilico tra il partire e il tornare, tra il trovare e il lasciare, tra il richiamo e l’abbandono; due parole che sembrano lontane tra loro, opposte, ma che si incrociano spesso durante il percorso di vita di ogni uomo e trovano collocazione in ogni decisione intrapresa o scandita dal destino.

I brani, eseguiti alla chitarra e loop pedal, uniti ai versi di Cinzia Pitingaro, eleveranno a simbolo momenti di vita, di una continua ricerca verso nuovi mondi inesplorati, di una nuova luce, di nuove strade impregnate di una magica atmosfera fatta di ricordi, saperi e sapori, che riportano alla valorizzazione dell’ identità. Un distacco transitorio, apparente… Un abbandono che porta con sé il richiamo dell’anima.

Un appuntamento culturale unico e da non perdere!

