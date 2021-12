Comune di Isnello. “I sapori di bella Sicilia”. Contest di promozione fotografica delle eccellenze enogastronomiche

In questi giorni e fino al 15 Dicembre, le aziende enogastronomiche del Comune di Isnello, che rientra tra i comuni aderenti al Circuito Bella Sicilia, sono chiamate a partecipare ad una innovativa promozione territoriale legata al gusto e ai sapori locali, sfruttando i moderni sistemi digitali e social media del Circuito Bella Sicilia.

Con un avviso pubblico, presente sul sito internet del Comune di Isnello, www.comune.isnello.pa.it, dal quale si può scaricare il regolamento, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse (allegato A), la domanda di partecipazione (allegato B), si offre alle aziende di ristorazione, produzione, trasformazione di prodotti enogastronomiche del territorio interessato, la possibilità di partecipare GRATUITAMENTE alla campagna di promozione “I Sapori di Bella Sicilia”, organizzata dal Circuito Turistico Bella Sicilia e finalizzata ad attrarre visitatori, consumatori e acquirenti, attraverso belle foto di prodotti tipici che verranno diffuse sui social media del Gruppo Bella Sicilia. La finalità è generare curiosità; un visitatore, attratto dalla possibilità di gustare un buon prodotto, può decidere di soggiornare, scoprire ulteriori prelibatezze, caratteristiche del luogo, familiarizzare con il territorio e certamente tornare con amici e comitive.

La scadenza per consegnare la scheda di partecipazione formale (allegato B con N. 1 foto in digitale, rappresentativa del prodotto, insieme all’avviso di manifestazione di interesse (allegato A), nelle forme e secondo quanto previsto dal regolamento dell’iniziativa, è fissata entro le ore 12.00 del giorno 15 Dicembre, presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Successivamente le immagini rappresentative verranno ottimizzate graficamente e pubblicate con cadenza quotidiana sui social network e il gruppo Facebook di Bella Sicilia che conta numerosissimi followers da tutto il Mondo. Una bella foto ha maggiore capacità comunicativa di mille parole, sapendo stimolare curiosità e appetibilità nei potenziali visitatori che sono interessati all’acquisto o al consumo in loco, così generando un flusso di promozione diretta e indiretta del Comune e delle aziende.

Si precisa che, per ovvi motivi spazio-temporali, potranno partecipare all’iniziativa solo i primi 5 iscritti, scelti in ordine cronologico di arrivo al Protocollo e in linea con lo spirito della promozione.

Le foto eccedenti alle previste 5 saranno comunque pubblicate sui canali del Circuito Bella Sicilia durante l’anno 2022, ma al di fuori di questa promozione.

Si invitano tutte le eccellenti realtà enogastronomiche isnellesi a partecipare e diventare protagoniste della promozione di Isnello e della Sicilia in TV e sui social.

Tutte le info e i dettagli per la partecipazione a questo link:

https://www.comune.isnello.pa.it/…/po/mostra_news.php…

Il Sindaco

Avv. Marcello Catanzaro