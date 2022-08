Comune di Isnello. Ricco fine settimana. Sabato 20 agosto torna la “notte bianca” e la seconda edizione del “Borghi dei tesori fest”

Ascolta l'articolo

Isnello è pronta a dare il meglio di sé, dei propri luoghi e della propria gente, sabato 20 e domenica 21 agosto

Due grandi eventi culturali che si intrecciano per regalare ai cittadini e ai visitatori un clima di festa.

Torna la “Notte Bianca” organizzata dalla Proloco e dai Giovani di Isnello dal titolo evocativo “Notte d’Estate. Dal tramonto all’alba”, con una serie di attività dalle ore 17.00 fino a notte fonda, aspettando l’alba su sagrato di Santa Maria Maggiore. Dai giochi tradizionali per i più piccoli, ai tornei di briscola, spettacoli di magia, giochi di fuoco e luci, mostre di artigianato locale, gruppi folk itineranti, musica anni 70-80 e dj set dalla mezzanotte in poi.

Un intero paese che vive e si apre per fare scoprire i propri tesori preziosi e nascosti: questo lo spirito degli itinerari, le esperienze e le passeggiate del Borghi dei Tesori Fest. Sabato 20 e domenica 21 dalle ore 16.00 alle ore 19.30, aprirà le sue porte la Chiesa del Rosario con la sua pala d’altare fiamminga, visitabile con delle giovani guide d’eccezione anche la maestosa Chiesa Madre e la Chiesa di San Michele Arcangelo, vero gioiello del barocco isnellese, candidata Luogo del Cuore FAI 2022.

Appuntamento alle ore 18.00 con la passeggiata guidata al Sentiero Geologico Urbano per ammirare il “tramonto rosa” con uno sguardo all’arte della filatura e tessitura dei caratteristici “piduna” nel cortile della zia Caterina, agli intrecci dei “panari e firrizzi” del giovane Emanuele e le peculiarità botaniche della Gola di Isnello.

Aperto dalle ore 17.00 alle ore 19.00 anche il Museo Trame di Filo per ammirare l’antica arte del filet di cui sono depositarie e custodi le mani delle donne isnellesi che si potranno ammirare al lavoro.

Tutte queste attività metteranno fame e gli esercizi gastronomici di Isnello hanno pensato a deliziare tutti i gusti: dal panino con la porchetta a quello con la salsiccia locale, ai classici della rosticceria e dello street food siciliano, dall’aperifish alla paella di pesce per i palati più esigenti ed esotici fino alla trippa e ceci e per finire in dolcezza il tradizionale “risu cu latti”.

Trovate tutti i dettagli in locandina.

Per le visite guidate dei Borghi dei Tesori, programmi e coupon acquistabili al seguente link https://leviedeitesori.com/coupon-isnello/ o in loco direttamente a partire dalle ore 16.00 presso l’infopoint di Piazza Mazzini (Sotto l’Orologio).