Comune di Petralia Soprana: nuovo aumento orario per 37 dipendenti ex LSU 

Il Sindaco Macaluso: “Un risultato che premia la dignità del lavoro e migliora i servizi ai cittadini”.

Prosegue il percorso di valorizzazione e stabilizzazione contrattuale per il personale a tempo parziale del Comune di Petralia Soprana. A partire dal prossimo 1° maggio, 37 dipendenti (ex LSU) beneficeranno di un nuovo aumento delle ore lavorative settimanali, con un conseguente incremento della base salariale.

Il provvedimento, che sarà attivo per il triennio 2026-2028, è reso possibile grazie allo stanziamento di risorse previsto dalla legge di stabilità della Regione Siciliana, recepita prontamente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Macaluso.

L’incremento orario rappresenta una tappa di un percorso di crescita costante verso la piena occupazione che è passato dalle 24 ore iniziali del 2019 alle 26 e 28 ore due anni or sono. Il 1° maggio ci sarà un nuovo aumento che continuerà nei prossimi due anni con l’obiettivo di arrivare fino a 35 ore settimanali.

“Questo aumento non è solo un numero in busta paga – dichiara il sindaco Pietro Macaluso – ma un atto di riconoscimento verso lavoratori che da anni garantiscono il funzionamento della macchina comunale. Grazie alle opportunità offerte dalla Finanziaria Regionale e a una gestione attenta del personale, riusciamo a dare maggiore serenità alle famiglie dei nostri dipendenti e, contemporaneamente, ad aumentare la forza lavoro a disposizione del territorio per offrire servizi sempre più efficienti.”

L’integrazione oraria per i 37 dipendenti interessati conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nel capitale umano, trasformando progressivamente rapporti di lavoro storicamente precari in posizioni solide e professionalmente gratificanti.