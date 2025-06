Con la Costituente per un’alternativa di governo a Castelbuono

(Riceviamo e pubblichiamo) – La Costituente per la Castelbuono di domani mette a disposizione l’esperienza politica e amministrativa maturata dal giugno 2022 ad oggi per preparare un percorso condiviso che possa portare a un nuovo governo del paese con le prossime elezioni del 2027, aperto a singoli cittadini, organizzazioni politiche, sindacali e associazionistiche.

Ci incontreremo a Castelbuono per un’assemblea pubblica nell’atrio della Badia il prossimo 15 giugno 2025 alle 17:30, per cominciare a tracciare le linee programmatiche di un progetto politico con coloro che avranno voglia di donare il proprio impegno alla nostra comunità e si riconosceranno nei principi fondamentali espressi dalla Costituente in questi anni di impegno e che verranno condivisi nel corso dell’incontro.

Daremo avvio ad un dibattito democratico che porterà alla costruzione della squadra per la nuova amministrazione.

Per scrivere alla Costituente: costituente2022@gmail.com

La Costituente per la Castelbuono di domani