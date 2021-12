“Concertino natalizio: Un Natale SOLidale” a cura della Consulta giovanile

La Consulta giovanile è lieta di invitare l’intera comunità castelbuonese al “Concertino natalizio: Un Natale SOLidale” del 28 dicembre che avrà luogo all’interno del nostro Castello, in particolare presso la Sala del Principe, alle ore 17:00. Organizzato in collaborazione con il Museo Civico, questo evento potrà contare su tantissimi giovani musicisti pronti ad esibirsi per il pubblico presente, spaziando in un ampio repertorio che include i tradizionali prezzi natalizi ma anche pezzi di musica classica.

Sarà un’occasione di ritrovo per molti giovani che rientrano in paese per il periodo natalizio, sarà una festa di comunità che vedrà il coinvolgimento di tutti, anche dei più piccolini. L’intento principale del concertino è quello di raccogliere una cifra di denaro da devolvere integralmente in beneficenza. Gli artisti, che ringraziamo per la loro disponibilità, si esibiranno infatti con l’esclusivo interesse di contribuire alla finalità altruistica dell’evento.

La Consulta ci tiene a precisare che tutti i giovani che volessero rendersi parte attiva di questa finalità, e quindi mettersi in gioco con il proprio talento, possono farlo. Infatti, da oggi sono aperte le adesioni, da parte di tutti i giovani di età compresa dai 16 anni ai 35 anni, da recapitare a Maurizio Cucco al n. 329 464 3335 a Matteo Russo al n. 389 171 1799 , oppure compilando il form Google al link https://forms.gle/NbQaFMfcKCpFfkHb8, entro e non oltre il 24 dicembre (limite imposto per questioni organizzative).

Crediamo molto in queste occasioni, in quanto le riteniamo momenti in cui si coltiva la cittadinanza attiva e si alimenta la solidarietà sociale, indispensabile per ogni comunità. Pertanto, vi aspettiamo numerosi martedì 28 dicembre 2021 presso la Sala del Principe!