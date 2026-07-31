Concerto dei Nomadi a Piazza Armerina: organizzato un autobus con partenza da Castelbuono
Gli appassionati dei Nomadi avranno la possibilità di raggiungere comodamente Piazza Armerina per assistere a una delle tappe del “Live Tour 2026”. Per l’occasione è stato organizzato un servizio di autobus con partenza da Castelbuono.
L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 agosto. Il concerto, a ingresso gratuito, si terrà in Piazza Armerina con inizio alle ore 22.
L’autobus partirà alle ore 15.30 da via Mazzini. Il servizio di trasporto è curato da Piazza Viaggi.
Per prenotare il proprio posto è possibile contattare Alessandro (Mago Magnum) al numero 320 9114972 oppure Carola Provenza al numero 320 147 5638.
Gli organizzatori ricordano che i posti disponibili sono limitati e invitano gli interessati a prenotare con anticipo.
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