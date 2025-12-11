Concerto del Trio Panormo per i 20 anni del Club per l’Unesco Castelbuono-Madonie

In occasione dei 20 anni di attività del Club per l’Unesco Castelbuono-Madonie, vi invitiamo a partecipare al concerto del Trio Panormo “La danza tra 800 e 900” che avrà luogo sabato 13 dicembre alle ore 18,00 presso la sala delle capriate alla Badia, in via Roma a Castelbuono. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Castelbuono e l’Azienda Fiasconaro.

Vi aspettiamo per festeggiare con noi l’importante anniversario!!

Il Direttivo del Club per l’Unesco Castelbuono-Madonie