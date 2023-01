“Concerto per chitarra elettrica” al Museo Civico

Ascolta l'articolo

Con l’esecuzione di una canzone composta da Kirill Medvedev su una poesia di Pier Paolo Pasolini a cura di Luca Nostro e Arkadiy Kots band partecipazione gratuita 7 gennaio 2023 ore 18.00 Sala del Principe, Museo Civico Castelbuono, Piazza Castello.

l Museo Civico di Castelbuono è lieto di invitarvi al concerto per chitarra elettrica a cura di Luca Nostro con la partecipazione degli Arkadiy Kots band composta da Kirill Medvedev, Nikolay Oleynikov, Oleg Zhuravlev.

Il concerto prevede brani popolari e della tradizione cantati in lingua russa in aggiunta a classici del minimalismo americano (Steve Reich, David Lang), includendo opere di alcuni dei più importanti compositori italiani (Tadini, Romitelli) e si sviluppa tra composizioni sperimentali, arrangiamenti ed opere inedite.

Particolare attenzione è prestata all’esecuzione musicale di Sospiro di mia madre su una rosa tratto da La meglio gioventù, raccolta di poesie in friulano di Pier Paolo Pasolini e pubblicata nel 1954. Il brano testuale verrà missato, registrato e l’opera prodotta sarà successivamente donata al Museo Civico di Castelbuono per celebrare il centenario della nascita del regista e scrittore italiano.

L’evento si inserisce nell’ambito della permanenza di Kirill Medvedev e Anna Moiseenko in residenza artistica al Museo Civico di Castelbuono durante le festività natalizie 2022, come atto concreto di ospitalità della comunità di Castelbuono, nella condivisione della lotta civile e culturale che artisti e artiste russo stanno affrontando.

L’evento è a partecipazione libera fino a esaurimento posti.

PROGRAMMA

Electric Guitar in My Life – Luca Nostro

1. Domenico Scarlatti, Sonata K466, ca. 1730, arrangiamento per chitarra elettrica

2. Steve Reich, Electric Counterpoint, 1987, arrangiamento per chitarra elettrica

3. Sospiro di mia madre su una rosa, 1953, Pasolini, arrangiamento a cura di Luca Nostro e Arkadiy Kots

Arkadiy Kots – Kirill Medvedev, Nikolay Oleynikov, Oleg Zhuravlev

1. Il Galeone

2. Amara terra mia

3. Koniuh-mountain

4. Bella ciao

5. Why are you guys so boring?

6. Mafia e parrini

7. U Sciccareddu Sicilianu

8. Compagno Kots

9. Cintin

10. Miss Pavliuchenko

BIOGRAFIA

Luca Nostro è un chitarrista e compositore, attivo in particolar modo nella musica jazz e in quella contemporanea. Compone musica per il teatro (musiche di scena del Re Lear di Shakespeare con Ennio Fantastichini, per la regia di Giorgio Barberio Corsetti e prodotto dal Teatro di Roma e dal Teatro Biondo di Palermo) per docufilm (Silencio di Attilio Bolzoni e Massimo Cappello) e film (una Vita in Cambio, regia di Roberto Mariotti, con Elena Arvigo, Toni Garrani, Stefano Fresi).

Kirill Medvedev è attivista, musicista, poeta, scrittore e saggista (Ugly Duckling Presse), traduttore tra gli altri dei testi di Pier Paolo Pasolini e Charles Bukowsky, candidato all’opposizione alle comunali di Mosca prima della guerra.