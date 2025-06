Concerto Scarlatti 300 a Castelbuono: lunedì 23 giugno 2025 nella Chiesa di San Francesco

ARIANNA ART ENSEMBLE

Scarlatti 300

Concerto in onore del terzo centenario della morte di Alessandro Scarlatti

Iniziativa promossa e realizzata da BCsicilia, Castelbuono

Lunedì 23 giugno 2025 ore 20, Chiesa di S. Francesco, Castelbuono

EVENTO GRATUITO

Prosegue con grande intensità la stagione concertistica 2025 promossa dal Dipartimento di Musica Antica BCsicilia, con il patrocinio del Comune di Castelbuono e sponsorizzata da Banca di Credito Cooperativo delle Madonie.

Il concerto, realizzato da Dipartimento Musica Antica BCsicilia in collaborazione con MusicaMente, celebra i tratti distintivi dello spirito musicale italiano tra Sei e Settecento, un’epoca in cui la musica si fa specchio di una sensibilità vibrante, aperta all’improvvisazione, all’estro visionario, alla teatralità degli affetti e all’eleganza delle forme. È un viaggio in un mondo sonoro dove la follia creativa convive con l’ordine formale, e la scrittura si fa tanto virtuosistica quanto profondamente espressiva.

Protagonisti di questo percorso sono due figure centrali del Barocco italiano: Antonio Vivaldi e Alessandro Scarlatti. Il primo, veneziano, incarna l’impeto, l’energia e la forza trascinante del colore orchestrale; il secondo, napoletano, è maestro di equilibrio, di eloquenza retorica e di raffinata architettura armonica. Non si tratta però di un confronto, quanto piuttosto di un intreccio: i due stili dialogano, si completano e si rispecchiano, restituendoci una pluralità di linguaggi che definisce l’identità profonda di quel tempo.

L’apertura del concerto è affidata alla Sinfonia “Alla rustica”, una delle pagine più brillanti di Vivaldi, dove l’energia ritmica e la scrittura antinarrativa evocano un mondo pastorale idealizzato, rivisitato con ironia e leggerezza.

A seguire, il “Concerto in la minore per flauto, archi e continuo” di Scarlatti ci immerge in una scrittura densa di espressione e cantabilità, in cui il flauto emerge come voce solista non solo tecnica ma lirica, capace di esprimere malinconia e slancio.

Segue un altro esempio della vasta produzione concertistica di Vivaldi, il “Concerto per viola d’amore e liuto”, nel quale il dialogo tra i due strumenti solisti genera un gioco timbrico raro e affascinante, dove la dolcezza della viola d’amore si fonde con la trasparenza del liuto in una tessitura intima e poetica.

Il ritorno alla figura di Scarlatti avviene con due opere che ne mettono in luce l’abilità tanto nella scrittura da camera quanto in quella tastieristica. La “Sonata in la minore per flauto dolce, violini e basso continuo” rivela l’arte del contrappunto elegante e la capacità di creare tensioni drammatiche all’interno di una forma chiusa, mentre la “Toccata in sol minore” per clavicembalo rappresenta un momento di grande intensità espressiva, dove la retorica degli affetti si traduce in gesto sonoro incisivo, quasi teatrale, anticipando certe tensioni che sfoceranno nel classicismo.

Il programma si conclude con uno sguardo al presente: “Veleggiando”, progetto discografico di Paolo Rigano ed eseguito per la prima volta in questa occasione, è pensato per strumenti antichi, ma proiettato in una sensibilità moderna. Il titolo stesso suggerisce un’idea di movimento, di viaggio attraverso il tempo e la memoria, come se la materia sonora del passato continuasse a risuonare in forme nuove.

Attraverso questo percorso, il concerto disegna una geografia della musica italiana barocca che si estende da Venezia a Napoli, per arrivare idealmente alla Palermo di oggi. Un tributo alla vitalità inesauribile di un repertorio che continua a parlarci, a commuoverci, a sorprenderci, ricordandoci che la storia non è mai solo passato, ma anche orizzonte che ci accompagna e ci interroga nel presente.

La presentazione dell’evento è a cura di Giuseppe Rotondo, Direttore DMA BCsicilia, l’introduzione al repertorio è curata da Diego Cannizzaro, Direzione Artistica DMA BCsicilia.

Saluti istituzionali a cura del Sindaco di Castelbuono Mario Cicero e di Alfonso Lo Cascio, Presidente Regionale BCsicilia.

BCsicilia è un organismo operante nell’ambito della Regione Siciliana, preposto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale. La sede di Castelbuono pone particolare accento alla promozione della musica antica, inclusi repertori medievali, rinascimentali e barocchi.

Le finalità programmatiche sono orientate anche all’attività di formazione, attraverso la promozione di seminari tematici e percorsi di approfondimento che si realizzeranno attraverso gruppi di formazione esperienziale con attività di training-group e workshop.

Le attività saranno gestite da BCsicilia in collaborazione con l’Accademia Valdemone che curerà l’archivio storico (documentazione e repertori musicali), gli aspetti storico-culturali, i percorsi di formazione connessi alla Psicofisiologia della Musica, della Musicoterapia e delle Neuroscienze applicate alla musica antica.

Arianna Art Ensemble

Fondato nel 2007 dal liutista e compositore Paolo Rigano e dalla clavicembalista Cinzia Guarino, l’Arianna Art Ensemble è specializzato nell’interpretazione della musica antica su strumenti originali, secondo una prassi esecutiva storicamente informata. L’ensemble si distingue per l’impegno nella riscoperta e valorizzazione del repertorio manoscritto siciliano inedito.

Attivo in seno all’associazione MusicaMente di Palermo, dal 2011 cura una stagione concertistica dedicata alla musica antica e dal 2007 il Festival di Musica Antica di Gratteri. Ha collaborato con artisti di fama internazionale – tra cui Enrico Onofri, Fabio Biondi, Giovanni Sollima, Sandrine Piau, Giovanni Antonini – ed è stato ospite di importanti festival in Italia e in Europa.

Caratterizzato da un organico flessibile e da un’elevata versatilità esecutiva, l’ensemble spazia dal repertorio cameristico fino alla piccola orchestra d’opera, con cui dal 2023 è protagonista di una collaborazione pluriennale con il Teatro Manoel di Malta.

La discografia, variegata e di respiro internazionale, comprende incisioni per Glossa, Almendra Music, Tactus e Da Vinci Classics, con progetti che uniscono rigore filologico e creatività espressiva.