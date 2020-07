Conclusa la prima settimana di vacanza per i Medici del Nord

Cefalù – Si è conclusa la settimana di vacanza nella cittadina normanna per il primo gruppo di Medici e personale sanitario che in prima linea a Bergamo hanno lottato per curare i pazienti colpiti dal Covid19.

Sono stati ospitati presso l’Hotel Costaverde che, con l’Ente Parco delle Madonie e la Fondazione Giglio, ha sostenuto e promosso questa iniziativa.

Partono portando nel loro cuore il ricordo di luoghi meravigliosi e di persone straordinarie che si sono messe a loro completa disposizione. Con i pulman di Eugenio Labisi hanno potuto godere dei fantastici luoghi del Parco delle Madonie. Erano stati accolti dal Presidente del Parco delle Madonie, che non nasconde l’emozione provata in occasione del primo incontro con queste eroi dei nostri giorni. Impeccabile l’organizzazione, curata anche dal personale dell’Ente Parco delle Madonie: “Li voglio ringraziare – afferma il Presidente Merlino – ad uno ad uno. Con le loro competenza hanno contribuito a rendere le vacanze dei nostri gentili ospiti davvero indimenticabili: un grazie allo staff della Presidenza, a tutti i Presidi turisti, a tutti gli Uffici e al personale del Parco tutto. Un grazie particolare agli infaticabili Autisti”.

Una settimana intensa per l’Ente Parco delle Madonie e per il suo presidente. Dopo un incontro con la Stampa, presso Hotel Costaverde, la visita alle Gole di Tiberio, ospiti dell’Associazione Madonie Outdoor presieduta dalla nota guida Giovanni Nicolosi. Per loro inaspettato questo fantastico scenario percorso in gommone: “esperienza fantastica – dicono – che racconteremo ai nostri amici e colleghi”. Poi la visita a Castelbuono, ospiti della locale Pro Loco. Ad accoglierli il Presidente, Nicolò Cusimano, e il dipendente del Parco delle Madonie Pino Naselli. Al termine della visita gli ospiti hanno affermato “è stata una bellissima giornata, oltre ad aver visto un borgo incantevole ed assaggiato tanti dolci prelibati, abbiamo mangiato benissimo; abbiamo apprezzato, inoltre, un’accoglienza ed una ospitalità rara. Non dimenticheremo non solo Castelbuono ma neanche i suoi abitanti. Ritorneremo con amici per visitare il restante territorio (Agrifogli Giganti, itinerario della manna etc. )”.

Si conclude la prima settimana di vacanza per gli ospiti del Nord. A loro un caloroso arrivederci e un grazie dalle Madonie tutte.

Esprime compiacimento per questo gesto di solidarietà, ma anche occasione di promozione del Parco delle Madonie, così particolari anche il Direttore dell’Ente Parco delle Madonie, Arch. Rosario Lazzaro.