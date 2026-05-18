Concluso il XXIII Convegno “Coloriamo il nostro futuro”: eletto il nuovo Mini Presidente di Federparchi Italia

Si è concluso il XXIII Convegno nazionale “Coloriamo il nostro futuro – Minisindaci dei Parchi d’Italia”, ospitato a Castellana Sicula, un appuntamento di grande valore educativo e istituzionale che ha riunito giovani amministratori provenienti dai territori dei parchi italiani.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto nazionale “Coloriamo il nostro futuro”, ha coinvolto istituzioni scolastiche, enti territoriali e realtà associative. Tra i momenti più significativi del convegno, l’elezione del nuovo Mini Presidente della Federparchi d’Italia.

L’assemblea dei Mini Sindaci dei Parchi, riunita presso l’Aula Consiliare del Comune di Petralia Sottana, ha proclamato eletto Jacopo Martella, Mini Sindaco di Carpino.

Nel corso delle giornate si sono alternati incontri istituzionali, tra cui la visita alla sede della Regione Siciliana, visite culturali, gruppi di lavoro e momenti di confronto, culminati nella proclamazione dei vincitori del concorso “Trame di Pace”.

Il presidente del Madonie Unesco Global Geopark, Giuseppe Ferrarello, ha espresso il proprio compiacimento per l’esito dell’assemblea e la riuscita dell’evento.

«Rivolgo le mie più vive congratulazioni al Mini Presidente di Federparchi Italia, Jacopo Martella, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni e animato da un autentico impegno al servizio dei valori della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturalistico.

Un sentito e sincero ringraziamento desidero inoltre esprimere al dirigente scolastico Maria Grazia Di Gangi dell’Istituto Comprensivo “Castellana S. – Polizzi G. – Alimena”, scuola capofila del progetto, per la sensibilità, la dedizione e l’importante lavoro educativo portato avanti a favore delle nuove generazioni».

Il presidente Ferrarello ha inoltre rivolto un riconoscente ringraziamento alle istituzioni regionali per la vicinanza manifestata nei confronti del territorio madonita e del Geopark.

«Desidero – ha sottolineato con profonda gratitudine – esprimere il mio più sincero ringraziamento all’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusy Savarino, e al dirigente del Dipartimento, dott. Francesco Picciotto, che hanno creduto fortemente in questa iniziativa, sostenendola con convinzione e sensibilità istituzionale. La loro presenza rappresenta un segnale importante dell’attenzione che la Regione Siciliana riserva ai giovani e ai percorsi educativi capaci di formare comunità sempre più consapevoli e responsabili nella tutela e valorizzazione del territorio».