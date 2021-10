Concorso pubblico per tre profili a tempo indeterminato al Comune di Castelbuono. Scadenza 28 novembre 2021

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D full time, n. 1 posto di Istruttore Tecnico, Cat. C full time, n. 1 posto di Assistente Sociale, Cat. D full time.



Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Castelbuono entro e non oltre il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella GURS (28/11/2021).



I bandi integrali sono pubblicati all’albo pretorio e nella sezione amministrazione trasparente sezione bandi di concorso. In basso i tre bandi di concorso.