Confemato il Festival Castelbuono Classica dal 21 al 23 agosto 2020

A poco più di due mesi dalla Sesta Edizione di Castelbuono Classica possiamo finalmente confermare che anche quest’anno il Festival sarà presente nel calendario estivo di Castelbuono. La kermesse quest’anno avrà una veste leggermente rivisitata e ridotta a causa delle ben note conseguenze del COVID-19, ma garantirà comunque tre giorni di musica, dal 21 al 23 agosto 2020.

Moger arte e cultura, grazie al lavoro dell’equipe di Castelbuono Classica, alla partnership con Almendra Music ed al supporto del Comune di Castelbuono e del NUOVOIMAIE, dal 21 agosto infatti, per tre giorni, il Chiostro di San Francesco ed alcune location a cielo aperto torneranno a trasformarsi in veri e propri teatri per i cinque concerti dell’edizione 2020.

Non è ancora ora di scoprire i nomi che arricchiranno il nostro palinsesto, ma come sempre la qualità è assicurata.

Una rassegna che guarda lontano ed ottimisticamente al futuro, con un occhio sempre attento alla Sicilia, ai suoi musicisti ed ai suoi compositori.

I concerti si svolgeranno seguendo tutte le normative vigenti in materia di distanziamento sociale e prevenzione della diffusione della pandemia.