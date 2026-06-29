Conferimento Civica Benemerenza a Letizia Fina

L’Amministrazione Comunale di Castelbuono è lieta di annunciare il conferimento della Benemerenza Civica alla Sig.ra Letizia Fina, figura di straordinaria dedizione e lungimiranza, che con il suo impegno ha contribuito in modo determinante allo sviluppo turistico e alla valorizzazione dell’immagine del nostro paese.

Dopo una lunga esperienza professionale come segretaria d’albergo, maturata in oltre vent’anni di lavoro fuori da Castelbuono, nel 2000 la Sig.ra Fina avverte il profondo desiderio di ritornare alle proprie radici e di investire nel territorio che ha sempre amato. Innamorata del suo paese, delle sue tradizioni, della sua enogastronomia e delle sue bellezze paesaggistiche, comprende con grande intuizione che Castelbuono possiede tutte le potenzialità per accogliere un turismo crescente e di qualità.

Grazie alla sua visione e alla disponibilità della sua grande abitazione, situata in una zona particolarmente adatta all’ospitalità, decide di trasformare un sogno in realtà: nasce così il primo Bed & Breakfast di Castelbuono, un’iniziativa pionieristica che apre la strada a un nuovo modo di accogliere i visitatori e che segna un momento storico per l’economia locale.

Negli anni successivi, animata dalla stessa passione e determinazione, la Sig.ra Fina continua a investire nel settore, sviluppando nuove strutture ricettive e coinvolgendo nel progetto anche il figlio. Insieme, con professionalità e spirito di sacrificio, contribuiscono a dare lustro e prestigio alla nostra comunità, diventando un punto di riferimento per l’ospitalità castelbuonese.

Castelbuono esprime alla Sig.ra Fina la propria gratitudine per aver creduto nel paese, per averlo valorizzato e per aver contribuito a costruire un modello di accoglienza che ancora oggi rappresenta un orgoglio per tutti noi.

Per questi motivi, il Sindaco e l’Amministrazione e il Consiglio Comunale conferiscono alla Sig.ra Letizia Fina la Civica Benemerenza, riconoscendo in lei un esempio di amore per il territorio, di intraprendenza e di autentico spirito comunitario il 5 luglio 2026, alle ore 19:00, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”.

Interverranno: