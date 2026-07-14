Conferimento civica benemerenza al prof. Rosario Schicchi

La forza e il prestigio di una comunità si costruiscono grazie al contributo di quanti, vivendo e operando nel territorio, promuovono buone pratiche nei campi imprenditoriali, professionali, scientifici e sociali. Mettere a sistema le esperienze e le competenze maturate da ciascuno rappresenta un valore per il “Sistema Castelbuono”, che negli anni abbiamo consolidato attraverso l’impegno condiviso. Tra le personalità che hanno offerto un contributo significativo all’immagine scientifica e culturale del nostro territorio, merita un posto di rilievo il Prof. Rosario Schicchi, al quale l’Amministrazione comunale di Castelbuono intende conferire la Civica Benemerenza, riconoscimento riservato alle figure più autorevoli e meritevoli della nostra comunità. Il conferimento della Benemerenza rende omaggio a una figura che ha dedicato l’intera vita allo studio, alla tutela e alla valorizzazione della flora e della vegetazione, contribuendo in modo determinante alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio naturalistico siciliano e mediterraneo.

Attualmente Direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo e Vicepresidente della Società Italiana di Ecologia del Paesaggio, il Prof. Schicchi è Accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili e dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali. Ha inoltre ricoperto numerosi incarichi di rilievo, tra cui Coordinatore del Consiglio Interclasse “Food Science and Technology” dell’Università di Palermo, Presidente della Sezione Sicilia della Società Botanica Italiana, Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerche sull’Interazione Tecnologia-Ambiente e componente del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale.

Di grande rilievo sono anche le iniziative dedicate alla conservazione della specie rare e in pericolo di estinzione, tra cui i progetti per la salvaguardia dell’abete delle Madonie (Abies nebrodensis), sviluppati in ambito nazionale e internazionale. Grazie al suo impegno scientifico e istituzionale, il Prof. Schicchi ha fornito un contributo significativo al consolidamento del prestigio della Sicilia nel panorama botanico e naturalistico internazionale, affermandone il ruolo di territorio di primaria importanza.

Accanto all’attività accademica, il Prof. Schicchi ha mantenuto un rapporto costante e profondo con il territorio delle Madonie e in particolare con la comunità di Castelbuono, mettendo le proprie competenze al servizio delle istituzioni culturali e scientifiche locali. In questo contesto assume particolare rilievo il suo impegno presso il Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”, del quale è stato dapprima Direttore, successivamente Presidente e attualmente Componente del Consiglio di amministrazione. Sotto la sua guida il Museo ha consolidato il proprio ruolo di centro di conservazione e divulgazione scientifica, ampliando le proprie attività culturali e rafforzando i rapporti con il mondo accademico e con le realtà territoriali.

La cerimonia di conferimento della Civica Benemerenza al Prof. Rosario Schicchi si terrà sabato 18 luglio 2026 alle ore 19.00, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”, e sarà articolata nel seguente modo:

• Prof.ssa Giuseppina Palumbo – Intervento dedicato al profilo umano e all’impegno sociale;

• Ing. Antonio Sorce, Direttore Generale UNIPA – Presentazione della carriera accademica e dell’opera scientifica;

• Prof. Rosario Schicchi – Intervento;

• Sindaco Mario Cicero – Conclusioni e consegna ufficiale della Civica Benemerenza

Modera l’incontro il Dott. Michele Spallino, Presidente del Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo.