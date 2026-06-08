Conferimento Civica Benemerenza all’amministratore unico So.SVI.MA Alessandro Ficile
Un protagonista dello sviluppo territoriale madonita
(Riceviamo e pubblichiamo) – Con grande lungimiranza, nel 1997, attraverso la creazione della So.svi.ma, gli enti locali del comprensorio delle Madonie, insieme a numerosi soggetti privati, diedero vita al Patto Territoriale delle Madonie, un’iniziativa che segnò l’avvio di un percorso di programmazione strategica condivisa.
Il successo di quella stagione di progettazione permise a molte aziende del territorio di accedere a finanziamenti utili a potenziare o creare nuove imprese, mentre gli enti locali poterono realizzare opere infrastrutturali fondamentali per migliorare i servizi ai cittadini e sostenere la crescita culturale e turistica dell’area.
Successivamente la struttura che aveva accompagnato il Patto Territoriale si trasformò così in una vera e propria Agenzia di Sviluppo, divenuta negli anni un punto di riferimento per chi intende investire, programmare e attuare progetti di crescita: enti pubblici, associazioni culturali e sociali, ma soprattutto il mondo delle imprese.
Fin dall’inizio, la guida della So.SVI.MA S.p.A. fu affidata ad Alessandro Ficile, imprenditore di Polizzi Generosa, che – prima come Presidente e successivamente come Amministratore Unico – ha saputo dirigere la società con competenza tecnica, visione strategica e capacità di sintesi.
Nel corso di questi lunghi anni, Ficile è diventato un interlocutore autorevole sia per gli imprenditori che per i sindaci e i rappresentanti degli enti pubblici, contribuendo in modo determinante alla pianificazione, progettazione e attuazione dei processi di sviluppo delle Madonie, riconosciuti e apprezzati anche a livello regionale e nazionale.
Per queste ragioni, l’Amministrazione comunale di Castelbuono, il Sindaco e il Consiglio Comunale si sono determinati a conferire ad Alessandro Ficile la Civica Benemerenza, uno dei massimi riconoscimenti attribuiti a personalità che si sono distinte per il loro impegno attivo e propositivo a favore della comunità.
La cerimonia di consegna si terrà il 16 giugno alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare Vincenzo Carollo.
Interventi previsti:
- Ing. Gioacchino Di Garbo che parlerà “Le sfide socio-economiche di un territorio che ha saputo cogliere e vuole continuare ad utilizzare le opportunità di sviluppo che si presentano”.
- Ex Sindaco Giovanni Meli, che affronterà il tema “Prima di qualunque altra legittima ambizione: l’amore per il proprio territorio”
- Imprenditore settore ospitalità Mauro Lombardo, che illustrerà il ruolo svolto dal SUAP Madonie, gestito dalla SO.SVI.MA S.p.A., nel facilitare l’insediamento di nuove strutture turistiche
- Intervento Amministratore Unico Alessandro Ficile
- Sindaco Mario Cicero – Conclusioni e consegna ufficiale della Civica Benemerenza
Modera l’incontro il dott. Michele Spallino, Presidente del Museo Naturalistico.
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