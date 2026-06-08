Conferimento Civica Benemerenza all’amministratore unico So.SVI.MA Alessandro Ficile

Un protagonista dello sviluppo territoriale madonita

(Riceviamo e pubblichiamo) – Con grande lungimiranza, nel 1997, attraverso la creazione della So.svi.ma, gli enti locali del comprensorio delle Madonie, insieme a numerosi soggetti privati, diedero vita al Patto Territoriale delle Madonie, un’iniziativa che segnò l’avvio di un percorso di programmazione strategica condivisa.

Il successo di quella stagione di progettazione permise a molte aziende del territorio di accedere a finanziamenti utili a potenziare o creare nuove imprese, mentre gli enti locali poterono realizzare opere infrastrutturali fondamentali per migliorare i servizi ai cittadini e sostenere la crescita culturale e turistica dell’area.

Successivamente la struttura che aveva accompagnato il Patto Territoriale si trasformò così in una vera e propria Agenzia di Sviluppo, divenuta negli anni un punto di riferimento per chi intende investire, programmare e attuare progetti di crescita: enti pubblici, associazioni culturali e sociali, ma soprattutto il mondo delle imprese.

Fin dall’inizio, la guida della So.SVI.MA S.p.A. fu affidata ad Alessandro Ficile, imprenditore di Polizzi Generosa, che – prima come Presidente e successivamente come Amministratore Unico – ha saputo dirigere la società con competenza tecnica, visione strategica e capacità di sintesi.

Nel corso di questi lunghi anni, Ficile è diventato un interlocutore autorevole sia per gli imprenditori che per i sindaci e i rappresentanti degli enti pubblici, contribuendo in modo determinante alla pianificazione, progettazione e attuazione dei processi di sviluppo delle Madonie, riconosciuti e apprezzati anche a livello regionale e nazionale.

Per queste ragioni, l’Amministrazione comunale di Castelbuono, il Sindaco e il Consiglio Comunale si sono determinati a conferire ad Alessandro Ficile la Civica Benemerenza, uno dei massimi riconoscimenti attribuiti a personalità che si sono distinte per il loro impegno attivo e propositivo a favore della comunità.

La cerimonia di consegna si terrà il 16 giugno alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare Vincenzo Carollo.

Interventi previsti:

Ing. Gioacchino Di Garbo che parlerà “Le sfide socio-economiche di un territorio che ha saputo cogliere e vuole continuare ad utilizzare le opportunità di sviluppo che si presentano”.

Ex Sindaco Giovanni Meli, che affronterà il tema “Prima di qualunque altra legittima ambizione: l’amore per il proprio territorio”

Imprenditore settore ospitalità Mauro Lombardo, che illustrerà il ruolo svolto dal SUAP Madonie, gestito dalla SO.SVI.MA S.p.A., nel facilitare l’insediamento di nuove strutture turistiche

Intervento Amministratore Unico Alessandro Ficile

Sindaco Mario Cicero – Conclusioni e consegna ufficiale della Civica Benemerenza

Modera l’incontro il dott. Michele Spallino, Presidente del Museo Naturalistico.