Conferimento del titolo onorario “Primario emerito” al dott. Biagio Agostara

Siamo lieti di apprendere che il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico di Cristina Benfratelli” di Palermo ha conferito il titolo onorario di “Primario emerito” al dottor Biagio Agostara, oncologo originario di Isnello. Il dottor Agostara ha operato per molti anni come primario al Civico di Palermo ed è legato alla comunità di Castelbuono tramite il matrimonio con una concittadina. Desideriamo esprimere i nostri più sentiti complimenti al dottor Agostara per i suoi meriti professionali, manageriali e scientifici, che hanno contribuito alla ricerca e al contrasto delle patologie oncologiche.

L’Amministrazione Comunale ringrazia il dottor Agostara per l’attività svolta e per il contributo scientifico e umano che ha dato ai diversi pazienti.