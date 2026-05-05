Conferimento della Civica Benemerenza al direttore artistico Angelo Butera

Negli anni abbiamo costruito percorsi virtuosi di crescita culturale, intrecciando esperienze, ed eventi che hanno contribuito in modo significativo alla valorizzazione dell’identità culturale di Castelbuono. Tra questi, uno dei più rappresentativi è certamente il Castelbuono Jazz Festival, che nel 2026 celebra la sua 29ª edizione.

Il legame tra la nostra comunità e questo evento affonda le radici negli anni ’90, quando si iniziò a organizzare appuntamenti musicali volti a promuovere il patrimonio storico, monumentale ed enogastronomico del territorio. A rendere possibile questo percorso sono stati i Sindaci, gli Assessori e gli Amministratori che si sono succeduti dal 1993 a oggi, ma soprattutto l’impegno costante del direttore artistico Angelo Butera, che ha accompagnato la crescita del Festival curandone ogni aspetto: dalla gestione economica e organizzativa alla ricerca, selezione e valorizzazione degli artisti.

Grazie anche al suo lavoro, Castelbuono è diventata negli anni un crocevia di talenti e sensibilità artistiche provenienti da tutto il mondo, contribuendo alla nascita di realtà culturali che oggi rendono orgogliosa l’intera Sicilia.

Il direttore Butera rappresenta, nel panorama culturale siciliano, una figura di primo piano: organizzatore, ideatore e promotore di iniziative di grande rilievo. La cerimonia di conferimento della Civica Benemerenza vuole rendere merito alla sua passione e al suo instancabile impegno, che hanno restituito valore e visibilità a un patrimonio culturale condiviso.

La cerimonia si terrà sabato 9 maggio 2026, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo”. L’incontro sarà articolato come segue:

• Dott. Giampiero Cannella, Sottosegretario al Ministero dei beni Culturali Intervento sull’attività culturale del Direttore artistico Butera

• Dott. Salvino Leone – Intervento sul rapporto tra Angelo Butera e Castelbuono

• Dott. Vincenzo Montanelli – Intervento sulle collaborazioni avute con Butera in numerose iniziative culturali, musicali e teatrali

A moderare l’incontro sarà il giornalista Rosario Mazzola, direttore della testata Suprauponti.it.