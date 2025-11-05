Il 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è stata consegnata a Torino la medaglia d’argento al valor militare alla memoria del partigiano Cristoforo Carabillò, sottotenente dei bersaglieri, ucciso a Reggio Emilia dai fascisti il 3 febbraio 1945.

Il cerimoniale, svoltosi nella solenne cornice di piazza Castello, ha visto la presenza del prefetto Donato Cafagna, dei vertici delle Forze Armate e del professore Giuseppe Spallino, biografo del partigiano Carabillò e promotore della concessione dell’onorificenza.

Sono stati consegnati la medaglia d’argento e il brevetto con la motivazione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 2090 del 13 maggio 2024.

Il Comitato per i pareri ha basato la propria decisione sui documenti contenuti nell’ampio saggio intitolato “Cristoforo Carabillò. Il partigiano Cris” del professore Giuseppe Spallino, che ricostruisce la vita, l’attività partigiana e il processo sull’omicidio, pubblicato dalla prestigiosa rivista dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Reggio Emilia.