Consegnati i lavori della Sp 32 di Bompietro. Dopo anni di attese la strada che attraversa i territori di Petralia Soprana e Bompietro sarà ripristinata

Petralia Soprana – Consegnati i lavori della Sp 32 di Bompietro detta anche “Trinità-Chiarisi-Bompietro”. Otto chilometri di strada interna che attraversa il territorio di Petralia Soprana e Bompietro e collega la SS 290 in due punti diversi. L’intervento rientra nell’accordo quadro triennale di sistemazione e manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Palermo per un totale di 24 milioni diviso in 4 lotti.

I lavori previsti, per un importo di circa un milione di euro, riguardano la sistemazione di vari segmenti ammalorati, le opere di presidio e la sistemazione del piano viabile in vari tratti.

Alla consegna dei lavori alla ditta “Mammana Michelangelo s.r.l.” erano presenti i sindaci di Petralia Soprana Pietro Macaluso e Pier Calogero D’Anna di Bompietro che per il lavoro svolto hanno tenuto a ringraziare il direttore generale della Città metropolitano di Palermo Nicolò Vernuccio, il direttore della direzione viabilità l’ingegnere Dorotea Martino, l’Ingegnere Elio Venturella responsabile Strade Area Est della Città Metropolitana di Palermo e il Rup l’arch. Fabio Pecoraro per l’attenzione che hanno avuto nei confronti di questo territorio che da anni attendeva questo intervento.