Consegnato prestigioso riconoscimento a Padre Paolo Fiasconaro per i 35 anni di iscrizione all’albo dei giornalisti

L’Ordine Nazionale dei Giornalisti – Sezione Sicilia, ha conferito il 14 marzo 2023 a padre Paolo Fiasconaro il riconoscimento con la consegna di una medaglia per i 35 anni di iscrizione all’Albo e per l’intensa attività giornalistica in vari settori dell’informazione.

Il traguardo di questo premio si colloca nell’ambito della promozione di una esperienza maturata sul campo ed anche per stimolare i giovani ad intraprendere una attività professionale a servizio della società’ e della crescita umana e comunitaria.

Padre Paolo, iscritto all’Albo dei giornalisti nel 1988 – settore Pubblicisti, ha iniziato l’attività giornalistica come corrispondente da Carini per il Giornale di Sicilia; per 13 anni è stato Direttore dell’Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Siciliana e Consulente ecclesiastico dei Giornalisti Cattolici di Sicilia (UCSI); ha diretto l’Ufficio Stampa del Convegno delle Chiese d’Italia a Palermo, con la presenza di S. Giovanni Paolo II(1995) e della visita di Papa Benedetto XVI a Palermo (2010). E’ Direttore Responsabile di varie testate giornalistiche, collabora con diversi periodici e riviste, ha pubblicato e diretto 10 docu-film sulle Missioni Francescane in vari paesi del mondo e ha scritto libri su tematiche religiose e agiografiche. Attualmente è Direttore della Rivista “Il Missionario Francescano” e del Centro Missionario Francescano Onlus di Roma.

Roberto Damiata