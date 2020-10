Consigliere Sottile: “il sindaco rispetti le regole, indossi la mascherina”

(Riceviamo e pubblichiamo) – Dispiace constatare la notizia di un nostro concittadino positivo. Da parte del nostro gruppo consiliare la massima vicinanza alla famiglia e gli auguri di una pronta guarigione.

Paradossale è invece l’esternazione e il modo di agire dell’amministrazione, al punto tale da essere la prima, nella figura del sindaco, il quale invita a rispettare le ordinanze in vigore ma poi è il primo che non le rispetta, non mettendo la mascherina, in barba a quanto previsto dalle norme, e nonostante gli inviti ricevuti ad indossarla durante la seduta consiliare appena terminata.

Per Castelbuono in Comune, Simone Sottile