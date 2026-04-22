Consiglio comunale del 20 aprile 2026, il video commento di Anna Maria Cangelosi

Riceviamo e pubblichiamo in basso il video commento della capogruppo della Costituente Anna Maria Cangelosi in merito al Consiglio comunale del 20 aprile 2026, durante il quale il Presidente del Consiglio comunale di Castelbuono, Mauro Piscitello, avrebbe impedito con la propria autorità ai consiglieri di minoranza di intervenire, in un clima descritto come segno di debolezza e di timore del confronto politico.

Nel video, la capogruppo interviene per ricostruire quanto accaduto in aula, soffermandosi sulle modalità di gestione della seduta e sulle dinamiche che avrebbero limitato il dibattito tra le diverse componenti del Consiglio. Viene evidenziata, in particolare, la necessità di garantire spazi adeguati di intervento a tutte le forze politiche, nel rispetto dei principi democratici e del ruolo delle minoranze.