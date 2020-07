Consiglio Comunale del 28 luglio, previsto il giuramento di Alessandro Sarcona

E’ il programma alle 18:00 del 28 luglio 2020 il Consiglio Comunale in cui avverrà la momentanea surroga del consigliere Angelo Puccia in forza ai Democratici per Castelbuono, sospeso per le recenti vicende giudiziarie, con il primo dei non eletti Alessandro Sarcona che presterà giuramento come primo atto della seduta.

Di seguito i previsti ordini del giorno che verranno trattati:

1. Surroga temporanea Consigliere Comunale ex art. 11 D.Lgs 235/2012. Adempimenti consequenziali – Giuramento;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Interrogazione “Acquisto visiere da parte dell’Amministrazione Comunale” presentata dal Gruppo consiliare “Castelbuono in Comune”;

4. Interrogazione “Operazione Alastra ed eventuali contaminazioni del nostro tessuto” presentata dal Gruppo Consiliare “Castelbuono in Comune”;

5. O.d.G. “Contrasto al fenomeno mafioso”;

6. Relazione biennale del Sindaco Giugno 2017 – Giugno 2019;

7. Aggiornamento Piano Comunale di Protezione Civile.