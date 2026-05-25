Consiglio comunale stasera 25 maggio a Castelbuono: tra i tanti punti anche le modifiche al regolamento del commercio su area pubblica

Si riunirà questa sera, lunedì 25 maggio 2026 alle ore 18.30, il Consiglio comunale di Castelbuono presso l’aula consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo comunale di via Sant’Anna. Una seduta particolarmente densa di temi. Tra i nove punti già inseriti all’ordine del giorno, particolare attenzione merita il punto 7, relativo alle “Modifiche all’art. 38 del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su area pubblica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 20/11/2008 e s.m.i.” Un tema apparentemente tecnico ma che, in realtà, tocca direttamente la vita economica e sociale del paese.

Le modifiche all’articolo 38 potrebbero incidere su numero e modalità di assegnazione degli spazi, criteri organizzativi o gestione delle autorizzazioni, aspetti che interessano direttamente operatori commerciali, associazioni di categoria e cittadini. Proprio per questo il dibattito in aula potrebbe assumere un peso significativo, soprattutto in una fase in cui molti comuni stanno cercando di aggiornare regolamenti ormai datati per adattarli alle nuove esigenze del commercio locale. In questo quadro, il tema del commercio su area pubblica potrebbe rappresentare uno dei passaggi più concreti e direttamente collegati alla quotidianità economica del territorio. La seduta sarà pubblica e si preannuncia articolata, con numerosi punti destinati ad animare il confronto politico e amministrativo cittadino.