Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie-Himera” e il Distretto Turistico “Targa Florio” in gestione coordinata per il turismo

(Roceviamo e pubblichiamo) – Pur essendo in emergenza per la pandemia da COVID-19, i Comuni e le strutture sovra comunali, vedi SO.SVI.MA. Consorzio Turistico ecc.. continuano la loro attività.

Infatti la maggioranza dei Comuni con alcuni imprenditori che hanno creduto e preso consapevolezza che pianificare e progettare insieme permette di raggiungere obiettivi ottimali, nel dare servizi ai cittadini e alle imprese del nostro comprensorio, hanno lavorato su questa direzione.

Uno degli obiettivi prefissati era quello di trasformare il Consorzio Turistico “Cefalù-Madonie-Himera” e il Distretto Turistico “Targa Florio” in DMO, (gestione coordinata di tutti gli elementi che coinvolgono una destinazione turistica) obiettivo, questo, che è stato raggiunto.

Con nota del 26.03.2020 l’Agenzia di Sviluppo, che coordina l’attività tecnica di questo progetto, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del Decreto di approvazione della graduatoria definitiva, da parte del Dipartimento Regionale del Turismo Sport e Spettacolo, in cui si evince l’approvazione della proposta progettuale presentata dal Consorzio Turistico Cefalù-Madonie-Himera e dal Distretto Turistico Targa Florio.

Il Sindaco Cicero esprime la sua grande soddisfazione e auspica che nei prossimi mesi si possano attivare tutti quei processi di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati al settore del turismo, affinchè, con l’ausilio di questo nuovo strumento, si rafforzi nei mercati internazionali, la presenza del nostro comprensorio. Dispiace però che il Comune più rappresentativo sul piano turistico del nostro comprensorio, Cefalù, non sia più socio del Consorzio “Cefalù-Madonie-Himera”.