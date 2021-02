Consulta Giovanile Castelbuono: sabato 6 febbraio presentazione live dei due corsi ITS Madonie

Fra le molteplici finalità che le Consulte e i Forum perseguono sicuramente rientrano anche le attività di promozione e di supporto a tutte quelle iniziative destinate ai giovani. Le Consulte e i Forum, infatti, nelle rispettive comunità giovanili cercano di essere anche una cassa di risonanza di tutte quelle attività che possono definirsi come good practices.

Con questo spirito, già da alcuni mesi, abbiamo intrapreso un percorso a fianco della Fondazione ITS che ha voluto fortemente, non soltanto, arricchire l’offerta formativa che il territorio offre, ma anche avviare due corsi formativi pensati per il territorio: Bread&Pasta (ambito della filiera cerealicola per la pasta e i prodotti da forno) e Meat&Cheese (ambito di filiera zootecnica da carne e dei prodotti lattiero-caseari).

Crediamo fortemente in questo progetto, che riunisce tutti gli attori pubblici e privati delle Madonie, e adesso che i corsi sono pronti a partire (le iscrizioni sono aperte fino al 18 febbraio) vogliamo cogliere l’opportunità di presentare online i due corsi, durante una diretta Facebook, non potendo con rammarico organizzare un incontro in presenza. Ma reputiamo comunque questo momento fondamentale ed importante per conoscere, nel dettaglio, l’offerta formativa che a breve prenderà vita.

Invitiamo, pertanto, tutti i Giovani del Territorio Madonita a seguire la diretta fb, in modo da valutare attentamente quella che consideriamo una soluzione concreta a quei problemi che attagliano le giovani generazioni in vecchie e nuove problematiche.

Le Consulte giovanili ed i

Forum giovanili delle Madonie.

Segui la Diretta FB sulla pagina https://www.facebook.com/itsmadonie oppure dalla pagina dell’evento https://fb.me/e/12OloPzal.