Consulta Giovanile di Castelbuono. Incontro in Aula consiliare

Il Comitato costituente della Consulta Giovanile di Castelbuono, ormai da mesi, ha intrapreso con tenace e consapevole vitalità una vera e propria sfida. Ancora tanti sono gli obiettivi e i propositi da realizzare, tuttavia riteniamo, comunque, che la strada tracciata sia quella più giusta. Crediamo che la partecipazione e il sano dibattito devono -o almeno dovrebbero- essere una costante della vita del paese e delle attività che la Consulta si appresterà a svolgere.

Per continuare a percorrere al meglio questa strada abbiamo bisogno di altri giovani che, con le loro energie, con le loro idee, con i loro valori, arricchiscano ulteriormente di spunti l’attuale Comitato. Date le tematiche in gioco e la loro importanza, è utile incontrarsi!

Ci piacerebbe fare il punto di tutte le attività fino ad ora portate avanti, tutte propedeutiche, peraltro, alla prima assemblea della Consulta in cui verranno eletti gli organi della stessa. Sentiamo forte, inoltre, l’esigenza di iniziare un confronto costruttivo con il vasto e ricco panorama associativo castelbuonese, anche al fine di iniziare a raccogliere le iscrizioni dei membri effettivi dell’assemblea permanente della Consulta. Data la strategica importanza di questo incontro, intendiamo invitare tutti i giovani castelbuonesi interessati a prendere parte al dibattito. E’ arrivata l’occasione giusta e il momento di mettere tutte le nostre capacità al servizio della comunità!

Tutti gli attuali membri del Comitato e l’Assessore alle politiche giovanili -Anna lisa Cusimano- vi aspettano sabato 29 febbraio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare. Saremmo lieti di una calorosa partecipazione. Che aspettate ad unirvi a noi? Restiamo nella piena disponibilità di chiunque voglia maggiori informazioni. Non esitate a contattarci sui nostri canali social!