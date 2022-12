Consulta giovanile: oggi 10 dicembre nella sala conferenze “M. Morici” assemblea partecipata 

Ascolta l'articolo

Anche per l’anno 2022 è previsto l’impiego del budget partecipativo, pari ad Euro 2.000,00 (DUEMILA,00), per la cui allocazione, la Consulta Giovanile promuove un percorso di democrazia partecipata. Infatti, l’intento della Consulta è quello di dare luogo ad un processo partecipativo, già avviato con il questionario (al link https://forms.gle/qBgiaceLWenL1cYq8), con tavoli in piazza Margherita per consentire la compilazione cartacea dei quesiti, e con il coinvolgimento dei circoli per gli anziani. Il percorso si concluderà con lo svolgimento di una Assemblea pubblica, nella quale si discuteranno le proposte emerse dal questionario e votate la o le proposte riguardanti l’impiego della somma.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare, dunque, all’assemblea pubblica del 10 dicembre 2022, dal titolo “proponi idee e vota: pratiche di democrazia partecipata per Castelbuono”, che PRECISIAMO non si svolgerà più presso la Sala delle Capriate della Badia, bensì presso lasala conferenze “M. Morici” del Museo Naturalistico Minà Palumbo di San Francesco.

La Consulta Giovanile.