Consulta Giovanile: relazione giovani e politiche giovanili nel territorio del Comune di Castelbuono

Nell’ambito del ciclo di incontri che la Consulta Giovanile di Castelbuono ha avviato, ormai da alcuni mesi, con tutte le Istituzioni del paese, quello con il Consiglio comunale ha avuto, per noi, una valenza programmatica molto importante.

In ragione di ciò, alleghiamo la relazione della Consulta inerente all’ordine del giorno della seduta ordinaria del Consiglio comunale dello scorso 16.10.2020, riunitasi alle ore 18:30. Teniamo a pubblicare questa relazione in quanto è stata sottoposta al voto di presa d’atto del Consiglio ed approvata all’unanimità dai consiglieri presenti: una votazione inaspettata che ci incoraggia ad andare avanti e ci rende molto soddisfatti.

In particolare, la relazione presentata in Consiglio dal Presidente della Consulta – Giorgio Ricotta – riguarda la situazione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune e le diverse indicazioni programmatiche che la Consulta Giovanile ha individuato all’interno delle sue assemblee. Abbiamo introdotto temi specifici, a nostro avviso, di notevole rilevanza per i giovani. Sono temi che ci riguardano da vicino: auspichiamo che il dibattito pubblico al riguardo non si fermi, ma che la nostra relazione in Consiglio comunale costituisca un punto di partenza per iniziare, insieme a tutti gli altri attori coinvolti, un percorso di crescita e di miglioramento della situazione attuale.

La Consulta sarà sempre disponibile ed aperta al dibattito. Ringraziamo infine tutti i gruppi consiliari e il Presidente del Consiglio per l’attenzione che, ancora una volta, ci hanno riservato.

Il consiglio esecutivo della Consulta Giovanile Castelbuono, in rappresentanza dell’Assemblea tutta.