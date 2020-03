Consultabile online la relazione del Sindaco Giugno 2017-Giugno 2019

Con diversi mesi di ritardo, e di questo ce ne scusiamo, pubblichiamo la relazione del Sindaco Giugno 2017-Giugno 2019, la quale sarebbe dovuta essere discussa in Consiglio Comunale a far data dell’11 Novembre 2019, in cui si comunicava al Presidente del Consiglio l’inserimento punto O.d.G.(vedi Protocollo Gen n. 20961 del 11.11.2019) che per diversi motivi non è stata discussa.

Al Consiglio Comunale del 13 Marzo 2020 era stata inserita tra i punti all’O.d.G. ma quest’ultimo è stato annullato a seguito della problematica inerente l’epidemia del coronavirus.

Ignorando i tempi della durata di annullamento di tutti gli incontri costituenti assembramento, si pubblica la Relazione del Sindaco Giugno 2017-Giugno 2019, per mettere a conoscenza la comunità di Castelbuono.

Relazione_compressed



