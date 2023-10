Continua l’attrazione del Castelbuono Funghi Fest. Sabato 21 ottobre la consegna del Premio internazionale della Cultura e del Gusto a Sasà Salvaggio e la serata di Radio Time “Noi suoniamo gli anni 90”

Sabato 21 ottobre è in programma la seconda giornata della diciassettesima edizione di Castelbuono Funghi Fest. Sarà ancora ricca di appuntamenti a cominciare dalla mattina con l’apertura delle mostre permanenti del Museo Civico, presso il Castello dei Ventimiglia, e del Museo naturalistico Francesco Minà Palumbo presso il complesso monumentale di San Francesco. In corso, al Centro Sud di corso Umberto, anche la mostra personale di Franco Brancatelli “Omini rossi” che resterà aperta fino a domenica.

Nel centro storico di Castelbuono, per l’intera giornata di sabato, sarà possibile visitare gli innumerevoli stand che espongono oltre ai prodotti gastronomici anche varie tipologie di prodotti di ogni genere che saranno una vera attrazione per i tantissimi visitatori previsti.

Nel pomeriggio con inizio alle ore 18 le attesissime degustazioni di pasta e funghi e tantissime altre eccellenze del territorio mentre alle 18,30 nella centralissima piazza Margherita si esibirà l’artista di strada Sara Viola con lo spettacolo di fuochi Dreaming.

In serata con inizio alle ore 21 concentramento in piazza Castello dove si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio internazionale della Cultura e del Gusto, presentata dalla nota giornalista Nadia La Malfa, che sarà consegnato al comico, attore teatrale e conduttore televisivo Sasà Salvaggio, reduce dai festeggiamenti del Columbus Day a New York.

In chiusura, sempre in piazza Castello, Dance show in tour di Radio Time 90 con lo spettacolo “Noi suoniamo gli anni 90” per un secondo step del Castelbuono Funghi Fest sempre ricco di degustazioni, mostre, convegni, musica, spettacoli, visite guidate, show cooking, laboratori ed escursioni.

“Il fine settimana del 20, 21 e 22 ottobre – dichiara il presidente di PromoMadonie Jhonny Lagrua – è quello della tradizione, quello che ha saputo conquistare i favori del numerosissimo pubblico che ogni anno è presente ed assiste ad uno dei più importanti eventi turistici siciliani. Ancora una volta il mix vincente sono gli stand espositivi delle aziende delle eccellenze siciliane enogastronomiche e di artigianato, le degustazioni, a base di funghi presso gli stand a cura dell’IIS “Mandralisca” sez. IPSSEOA di Cefalù, e le migliaia di turisti che sono il valore aggiunto di questo evento”.

Allegate: Foto Sasà Salvaggio con la giornalista Nadia La Malfa – Locandina spettacolo Radio Time 90