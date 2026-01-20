Continuano i danni del maltempo a Castelbuono: pino cade su un’auto in contrada Vinzeria

Continuano i danni provocati dal maltempo a Castelbuono: in contrada Vinzeria il vento fortissimo ha causato lo sradicamento di un pino sopra un’automobile, causando ingenti danni. La segnalazione è stata inviata da un lettore, che ha documentato l’accaduto.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Si raccomanda massima prudenza, soprattutto nelle zone esposte al vento e dove sono presenti alberature e piante di grandi dimensioni.