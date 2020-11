Continui furti dalla cassetta postale, la segnalazione di un lettore

Riceviamo e pubblichiamo in basso la segnalazione di un lettore stremato dai continui furti della corrispondenza postale. Il furto della posta ricevuta avviene dalla cassetta della sua abitazione, situata nei pressi di via Capitano Pietro Di Garbo

Salve a tutti vorrei porre il mio problema e credo anche del vicinato. Da mesi per non dire anni, ho il problema che mi rubano la mia corrispondenza nella mia cassetta postale che è nel portone d’ingresso, non riesco più a ricevere niente mi sparisce tutto, lettere della banca, bollette, avvisi di raccomandata e addirittura pure la pubblicità trovo sempre la cassetta vuota.

Premetto che la cassetta si trova all’interno del portone e non fuori e quando rubano la posta la fanno senza scassinare la cassetta ma la tirano fuori dal buco da dove Il postino la inserisce; non so come posso fare per risolvere questo problema visto che non riesco più a ricevere le mie cose e non voglio che qualcuno si faccia i fatti miei leggendo la mia posta e soprattutto trovarmi con luce e telefono tagliati a causa di qualche malvivente. Non posso più ordinare nulla on-line, come risolvere questo problema?