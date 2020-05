Segnaliamo le pessime condizioni in cui versa il tratto di strada che da contrada Barraca giunge fino all’ex albergo Milocca. Come si può vedere dalle foto il ciglio del manto stradale è completamente invaso da terreno e grosse pietre, tanto da ridurre significativamente lo spazio della carreggiata.

Il danno è stato certamente provocato da animali selvatici come daini e cinghiali che nei mesi scorsi, in seguito al quasi azzeramento del traffico veicolare e della presenza umana a causa del lockdown, si sono spostati alla ricerca di cibo in aree del bosco prossime ai margini stradali.

In seguito all’ordinanza che autorizzava alla raccolta di funghi e asparagi nel territorio comunale, molti cittadini hanno potuto verificare con i loro occhi quanto da noi descritto. Gli organi preposti dovrebbero procedere a una repentina rimozione del materiale, infatti il restringimento della carreggiata permette il passaggio di un solo autoveicolo per volta e le diverse curve a bassa visibilità rendono il transito veicolare non privo di rischi.