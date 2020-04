Controlli antidroga, fermati due giovani a Castelbuono

Non si arresta l’attività di controllo dei carabinieri durante l’emergenza COVID-19. Non si tratta solo del rispetto delle norme di isolamento domiciliare ma anche della repressione dei reati comuni quali lo spaccio di stupefacenti.

Al vaglio delle forze dell’ordine, come riportato da Giuseppe Spallino sul GdS, la posizione di due giovani, dei quali uno minorenne, fermati e in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, detenute per uso personale secondo quanto dichiarato agli stessi agenti accertatori.