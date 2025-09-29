Controlli interforze nel litorale cefaludese

Nell’ambito del piano di “Controllo Integrato del Territorio”, un rilevante servizio interforze è stato realizzato lungo il litorale cefaludese, dove le numerose aliquote della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Municipale, sono state indirizzate sia al presidio del territorio, con posti di controllo e riscontri di persone sottoposte a misure cautelari, sia al vaglio dei requisiti amministrativi in capo agli esercenti.

Complessivamente sono state identificate 117 persone di cui 11 con precedenti di polizia e controllati 58 veicoli.

I servizi di controllo del territorio continueranno anche nelle prossime settimane.