Convegno “La Chiesa e l’Ex-Monastero di S. Venera” | 4 ottobre 2020

La Chiesa e l’Ex-Monastero di S. Venera

Ipotesi di riqualificazione del complesso monumentale

a cura del Consiglio della Biblioteca comunale Antonio Castelli di Castelbuono

Domenica 4 ottobre 2020, ore 17.30

Sala delle Capriate, Badia, Via Roma, 25 – Castelbuono

Nell’ambito della programmazione culturale dedicata al centenario dell’acquisizione del Castello dei Ventimiglia da parte dei castelbuonesi e del progetto L’asta del 1920, il Consiglio della Biblioteca comunale Antonio Castelli di Castelbuono organizza il convegno che affronta la vicenda conservativa dell’Ex Monastero di S. Venera di Castelbuono, esempio di bene comune. La definizione di bene comune -come è stato recentemente chiarito dalla professoressa Giuseppina Pisciotta Tosini, che evidenzia la dualità del rapporto pubblico-privato- è sicuramente applicabile all’Ex-Monastero di Santa Venera, per il valore che da sempre ha costituito per la comunità locale. Attualmente sede dell’Archivio Storico e della Biblioteca Comunale “Antonio Castelli”, il Monastero diventa caso esemplare per approfondire la conoscenza del sito, attraverso il racconto della sua origine storica, architettonica, delle destinazioni d’uso nel corso degli anni. Inoltre, l’intento è quello di sensibilizzare la comunità sul possibile processo di riqualificazione e fruizione del complesso monumentale.

Il convegno sarà anche l’occasione per approfondire il legame con la storia dei Ventimiglia, la cui vicenda familiare e politico-amministrativa si intreccia con quella del Monastero almeno fino a tutto il secolo XVIII, e parte del XIX, come per quasi tutti i monumenti storici e gli ordini monastici presenti a Castelbuono. Una maggiore conoscenza di tale storia, affrontata attraverso la prospettiva del bene comune, accresce l’interesse per la salvaguardia del sito, anche per le future generazioni.

Posti disponibili fino ad esaurimento, in base alle norme sanitarie Anti-Covid.

Programma

17.30 – 18.00 Saluti istituzionali (Annalisa Cusimano, Assessore alla pubblica istruzione e ai servizi sociali. Rosanna Cancila, componente del Consiglio Biblioteca comunale Antonio Castelli, moderatrice del convegno).

18.00 – 18.15 Giuseppe Antista, La chiesa e il monastero di S. Venera a Castelbuono, un complesso architettonico di pregio (XVI- XVIII secolo)

18.15 – 19.00 Angelo Cucco, S. Venera e altri culti. La storia della devozione

19.00 – 19.15 Giuseppe Abbate, Gli interventi realizzati nel ‘900

19.15 – 19.30 Angela Sottile, Il Cenacolo dell’ex refettorio del monastero di S. Venera: restauro, recupero, riscoperta

19.30 – 19.45 Conclusioni di Mario Cicero, sindaco di Castelbuono

