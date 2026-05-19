Conversazione con un albero di frassino di una contrada castelbuonese





(Di Sandro Castiglia) – Sotto quest’albero di frassino non ci sono giorni della settimana. Sotto questo frassino non c’è niente. Tuttavia ci sono giorni di sole, giorni di pioggia, notti di luna, notti dal cuore nero. Dove non si può misurare il tempo, sono le tracce di luce ad offrire un po’ di coraggio. Sotto questo frassino è più facile annotare il tempo perché non v’è nulla che lo scandisce; così portentoso com’è, m’interessa perché è qui la frontiera, l’ultimo baluardo esistenziale, la meta privilegiata nell’inseguimento della borealità: un luogo simbolo che esiste da qualche parte per ciascuna persona, il più ignoto degli insediamenti spirituali che la foschia delle epoche passate ha custodito come un oggetto da collezione.



Mi siedo ad osservare di fronte, attorno, qui, là, nello spazio aperto, ed immediatamente una forza mi pervade, penso sia un impeto che si fa largo dalle viscere della terra, condotto da alcune arie e parecchi spiriti dove meglio credono. La mia anima, così, scivola veloce dai dubbi e dal buio all’amore e alla luce, e crea quello che vede: un paesaggio che mi somiglia e dove mi sento bene. Non esiste una veduta come questa, con queste montagne, queste pianure, questi mari, non ho mai mirato né rimirato qualcosa del genere, un paesaggio talmente immane dalla banalità delle consuetudini, un passato estraneo ed un presente che tracima di fatti nuovi. Qualunque viandante vaga, andata e ritorno, in ogni notte che è anche ogni giorno. Questo momento diviene liberatorio e non limitante, contemplativo e non solitario, sono seduto su un terreno sacro dove posso incontrare con maggiore facilità lo spirito assoluto perché da qui è parecchio lontano il clacson del mondo, ed oltre il blu mirtillo del mare ci sono questa pace ritrovabile e questo silenzio che è un invito alla trascendenza.



In quanto al cielo, non ho mai visto colori così intensi, come se il firmamento una volta aperto conduca un convegno sull’immortalità della natura selvaggia. Da buon pianeta qual è ogni posto isolato, v’è una propria scansione del tempo, dicevo, un diverso ritmo di scorrimento degli eventi che su di esso rendono relative, dunque opinabili, le durate e le età. Il frassino, collassato com’è sulla dimensione dello spazio, manca del tutto della dimensione del tempo: il tempo non scorre, si riversa senza sponde come il mare. E sempre il cielo, invece, distanzia l’imprevedibile dall’ovvio, l’armonia dal disordine, e compendia nella sua elementare raffigurazione il lontano; tutto questo è l’immagine più diretta dello sconfinato, dell’inesplorato, la lontananza stessa che permette la luce dell’impossibile. Faccio un mucchietto di foglie e legnetti per un mucchio di ragioni, probabilmente passatempi cui mi dedico per colmare i miei vuoti: per quella voluttà che deriva dal chiudere un cerchio, completare l’incompleto, instaurare una frazione di ordine nel caos universale. Ottenere ciò che cerco stimola ulteriormente il mio desiderio.

In tutto questo non sembra ci siano una tenerezza inaccessibile, uno splendore in cui di fatto non è possibile entrare? Nel buio il solo complemento in grado di fare da discriminante tra cielo e mare sono la luna e le stelle, o solo lei o solo loro o insieme. Ogni cosa viene conosciuta meglio soltanto di notte, nei paesaggi dell’anima fatti di poco, dove si incontrano pochi animali, in un esercizio salutare e litanico che dona al poco la grazia di essere percepito, la possibilità di essere valutato nella giusta maniera, dal timbro esatto di una partizione più vasta che è sempre presente.

Per quanto si vuoti fuori l’acqua, il mare non si svuota mai, e un’isola appartiene al cielo non meno di quanto appartenga al mare. E allora questa conversazione serve più a sfrondare le idee che a concepirle, in questo si lega l’energia bidirezionale che governa la struttura del frassino, la sua capacità di attrarre e respingere, irretire con una promessa di redenzione e rendere la vita difficile al tempo stesso.

Il posto in cui questo frassino racconta storie del vento a chi le ascolta è un luogo isolato e oniricamente affollato di profili ignoti; non è la sede dell’avventura ma è l’avventura nella sua invenzione geografica, e allora il tesoro – quel trionfo del possibile reale – è il luogo dinamico per eccellenza, coacervo indifferenziato di tutte le possibilità. L’esistenza – irreale e possibile – presuppone non solo l’esistenza del tesoro, quanto soprattutto il deposito in esso di qualcosa che ignoro, ma che so essere per me decisiva. Cerco qualcosa che mi ha già trovato. Niente fornisce la sensazione di esistere nel mezzo di qualcosa di assoluto. Ed è estremamente appagante. Basta soltanto un quarto di luna per vedere il sentiero.