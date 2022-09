Convocazione in sessione ordinaria del Consiglio comunale. I punti all’O.d.G.

Ascolta l'articolo

Il Presidente del Consiglio, Sig. Mauro Piscitello, informa che il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria il 27/09/2022 alle ore 16:30 presso l’Aula Consiliare “Vincenzo Carollo” del Palazzo Municipale di Via S.Anna,25 per la trattazione degli argomenti di cui al seguente O.d.G.

1. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020 della Istituzione pubblica Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”;

2. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2021 della Istituzione pubblica Museo Naturalistico “Francesco Minà Palumbo”;

3. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020 della Istituzione pubblica “Museo Civico”;

4. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2021 della Istituzione pubblica “Museo Civico”;

5. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020 della Istituzione pubblica “Centro Polis”;

6. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2021 della Istituzione pubblica “Centro Polis”;

7. Approvazione Rendiconto di gestione anno 2021.

Il Presidente del Consiglio Comunale

F.toSig Mauro Piscitello